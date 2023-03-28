В Нижней Ельцовке в Новосибирске загорелся автомобиль с газовым баллоном в салоне. Фото: предоставлено Юлией.

Во вторник, 28 марта, в Нижней Ельцовке в Новосибирске загорелась машина. Внутри авто находился газовый баллон. До приезда пожарных огонь пытались сбить очевидцы. В ГУ МЧС по НСО рассказали подробности ЧП.

- В течение 20 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Вместе с этим в автомобиле находилось газовое оборудование. Пожарные оперативно перекрыли газовый баллон и не допустили осложнение оперативной обстановки. Огонь повредил моторный отсек и салон на общей площади 3 квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала, - прокомментировали КП-Новосибирск в региональном МЧС.

Дочка владельцев авто рассказала, что пожар начался внезапно.

– Папа заехал на обед, только зашёл, сел за стол, мама увидела чёрный дым за окном, посмотрела, горит машина папина. Побежали тушить, вызвали пожарных...– поделилась с КП-Новосибирск дочь новосибирцев, Юлия. – На машине папа ездил каждый день. Знаю, что потеря для него и мамы существенная.

Причину возгорания установят эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber