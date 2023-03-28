Пассажира, летевшего рейсом «Норильск-Новосибирск», оштрафовали за курение в самолете. Фото: стоп-кадр.

В самолете, который летел из Норильска в Новосибирск, один из пассажиров выкурил электронную сигарету в туалете. Нарушителем оказался 37-летний житель Республики Хакасия.

- В отношении мужчины сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении за курение на борту. После чего правонарушителя оштрафовали, - сообщили в УТ МВД СФО.

В транспортной полиции напомнили, что курить на борту самолёта запрещено. Если нарушить правило, авиакомпания может отказать в продаже билетов на свои рейсы в будущем. Также с нарушителя могут потребовать взыскать убытки транспортной компании.

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