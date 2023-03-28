«Ушла в магазин и пропала»: под Новосибирском ищут 66-летнюю пенсионерку в коричневой шубе

Под Новосибирском 66-летняя пенсионерка в коричневой шубе пропала по пути в магазин. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В поселке Краснообск под Новосибирском ищут 66-летнюю Боряк (Лысенкову) Надежду Александровну. Ориентировку на поиск пенсионерки опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Пропала 28 марта, около 11 утра. Вышла из дома в магазин. Со слов продавца, купила необходимое, куда дальше ушла, неизвестно. Ранее пропадала, – рассказали КП-Новосибирск в пресс службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы женщины: рост 167 см, худощавое телосложение, голубые глаза.

Была одета в коричневую шубу, черные брюки, темно-серые сапоги, серую шапку.

Если вы знаете, где сейчас Надежда Александровна, позвоните про номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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