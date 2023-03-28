Законодательное Собрание единогласно поддержало отчёт Губернатора Андрея Травникова о работе за 2022 год

Заксобрание региона поддержало отчёт Губернатора Андрея Травникова о работе за 2022 год. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности Правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Лидеры фракций, а также все депутаты единогласно поддержали отчёт Губернатора.

Глава региона отметил, что в прошлом году экономике НСО приходилось функционировать в условиях санкций, но, несмотря на это, основные показатели социально-экономического развития региона сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских.

— В 2022 году мы также выполняли целый ряд госзадач, направленных на достижение общих для всей страны целей — целей специальной военной операции. В общей сложности, из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4, 2 миллиарда рублей, — пояснил Андрей Травников.

Продолжать работать в этом направлении планируется и в 2023 году. Один из форматов такой работы — регпрограмма реабилитации военнослужащих, запущенная в НСО 1 марта. Кроме того, правительство планирует развернуть работу регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе Президента России.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что отчёт Губернатора — это отчёт всех представителей власти, всех уровней.

— Работа Правительства признана успешной — голосование депутатов говорит само за себя. У нас бывают очень жаркие споры, особенно по бюджетоёмким объектам. Но во время проведения СВО другого итога, как единогласное голосование, в принципе быть не должно, и это — результат коллективной работы власти, — отметил Андрей Шимкив.

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