Мобилизованного из Новосибирской области Андрея Кустерского наградили медалью «За боевые отличия»

Новосибирец Андрей Кустерский из Толмачевского сельсовета получил медаль «За боевые отличия». Фото: администрация Толмачевского сельсовета
Новосибирец Андрей Кустерский из Толмачевского сельсовета получил медаль «За боевые отличия». Награду ему вручили на месте несения службы под залпы снарядов.
Андрею 32 года, он родился в городе Ноябрьск Тюменской области. С шести лет начал заниматься спортом, отдав предпочтение волейболу.
В 2008 году Кустерский переехал в Новосибирск. Здесь он окончил СГУГиТ и НГПУ. Впоследствии семья купила участок в селе Толмачево на улице Победы и перебралась туда.
− Андрей Кустерский сразу стал активно себя проявлять, организовал волейбольный клуб и стал тренировать ребят, являлся командиром ДНД (добровольная народная дружина - прим. ред.), старшим по улице и помощником депутата С.Г. Колечкина, − рассказали в группе администрации Толмачевского сельсовета «ВКонтакте».
Когда началась спецоперация на Украине, новосибирца мобилизовали. Андрей всегда демонстрировал боевой настрой и был готов идти до конца. Приказом Минобороны РФ от 2 марта 2023 года младшего сержанта наградили медалью «За боевые отличия».
Дома героя ждут мама, две сестры, сын и племянники.
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