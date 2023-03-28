Мобилизованного из Новосибирской области Андрея Кустерского наградили медалью «За боевые отличия»

Новосибирец Андрей Кустерский из Толмачевского сельсовета получил медаль «За боевые отличия». Фото: администрация Толмачевского сельсовета

Новосибирец Андрей Кустерский из Толмачевского сельсовета получил медаль «За боевые отличия». Награду ему вручили на месте несения службы под залпы снарядов.

Андрею 32 года, он родился в городе Ноябрьск Тюменской области. С шести лет начал заниматься спортом, отдав предпочтение волейболу.

В 2008 году Кустерский переехал в Новосибирск. Здесь он окончил СГУГиТ и НГПУ. Впоследствии семья купила участок в селе Толмачево на улице Победы и перебралась туда.

− Андрей Кустерский сразу стал активно себя проявлять, организовал волейбольный клуб и стал тренировать ребят, являлся командиром ДНД (добровольная народная дружина - прим. ред.), старшим по улице и помощником депутата С.Г. Колечкина, − рассказали в группе администрации Толмачевского сельсовета «ВКонтакте».

Когда началась спецоперация на Украине, новосибирца мобилизовали. Андрей всегда демонстрировал боевой настрой и был готов идти до конца. Приказом Минобороны РФ от 2 марта 2023 года младшего сержанта наградили медалью «За боевые отличия».

Дома героя ждут мама, две сестры, сын и племянники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber