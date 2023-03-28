В Новосибирске полиция начала проверку после того, как трое парней избили девушку, перепутав ее с другой

Девушка получила серьезные травмы. Фото: предоставлено героиней публикации

Полиция начала проверку после того, как в Новосибирске трое парней избили девушку, перепутав ее с другой. Инцидент произошел 26 марта в Калининском районе города: 31-летняя сибирячка возвращалась домой из гостей, когда на нее неожиданно напали.

— В полицию поступило сообщение от женщины о нанесении ей телесных повреждений неизвестными лицами. На место преступления прибыла полиции. Правоохранители осмотрели место происшествия и начали поиски напавших на нее парней. От женщины принято заявление, проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Степень тяжести вреда здоровью, нанесенного девушке, будет установлена экспертизой. Сама она рассказала КП-Новосибирск, что у нее диагностировали перелом носа без смещения, под глазом сейчас огромная опухоль и синяк.

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