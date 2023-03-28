Избегайте резких маневров: в МЧС предупредили о гололёде из-за смены погоды в Новосибирске

Гололедица, опасная для водителей и пешеходов, покроет дороги и тротуары Новосибирска в конце марта. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Гололедица, опасная для водителей и пешеходов, покроет дороги и тротуары Новосибирска в конце марта. Как рассказали в ГУ МЧС по НСО, это связано с перепадами температуры воздуха.

– Только с начала марта аварийные подразделения 67 раз устраняли последствия ДТП. Четверых людей спасли, – сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам не превышать скорость и не делать резких манёвров, спешно обгоняя других или перестраиваясь. Пешеходы тоже должны сохранять бдительность и не ходить рядом с дорогой.

Ранее КП-Новосибирск сообщала об оттепели 29 марта, которую сменят заморозки.

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