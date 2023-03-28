До -18! Морозы скуют Новосибирскую область в последние дни марта

В Новосибирской области резко похолодает до -18 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 29 марта, днем в Новосибирской области будет от +9 до +14 градусов. Но 30 марта в регионе резко похолодает. Об этом сообщают в «Западно-Сибирском УГМС».

– В ночь на 31 марта температура опустится до -7, -12 градусов по региону. Местами - до 18 градусов мороза. Уже днём потеплеет до -1...-6 градусов, – уточнили КП-Новосибирск в «Западно-Сибирском УГМС».

Последний холодный день, по данным метеорологов, – 1 апреля. После чего температура начнет повышаться. А в область придет настоящая весна.

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