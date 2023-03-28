Пьяный новосибирец напугал школьников из Ангарска

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

22 школьника, приехавшие в Новосибирск из города Ангарска (Иркутская область), стали невольными свидетелями неадекватного поведения нетрезвого местного жителя. Молодой человек пришел в гостиницу, где разместились гости, вечером 27 марта, примерно в половине десятого, и попытался пройти внутрь. На вопрос администратора, куда он направляется, тот ответил: «Я в бар!»

Поскольку никакого бара в гостинице нет и никогда не было, женщина нажала тревожную кнопку. В фойе в это время находились дети, на которых, не попав в несуществующий бар, пьяный набросился с грубой нецензурной бранью. Досталось и работникам гостиницы. К прибывшим по тревоге «гвардейцам» хулиган и вовсе попытался применить физическую силу, но был задержан ими и передан полицейским.

Всего за вчерашний день сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ трижды сталкивались с неадекватным поведением пьяных новосибирцев.

В 6.20 от прохожих бойцам экипажа ГБР-72 поступила информация о том, что возле дома № 5 на проспекте Дзержинского лежит без движения пьяная молодая женщина. «Гвардейцы» быстро обнаружили ее, усадили в служебную машину, отогрели и передали сотрудникам скорой помощи. Жертва обморожения и алкогольного отравления была госпитализирована.

А в 14.02 в Октябрьском районе за совершение кражи из супермаркета «гвардейцы» задержали 40-летнего мужчину - завсегдатая расположенного рядом круглосуточного бара. Пьяный воришка после задержания сам позвонил в полицию и вызвал дежурный наряд, который увез его в райотдел.