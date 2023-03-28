2,3 миллиарда рублей направят в Новосибирскую область на модернизацию ЖКХ

Деньги потратят на модернизацию ЖКХ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Правительство РФ приняло решение о выделении Новосибирской области 2,3 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Этой суммы хватит на 51 объект. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале правительства региона во вторник, 28 марта.

— Деньги направят региону через Фонд развития территорий. В 2023 году выделят 526 миллионов рублей, а в 2024 — 1,8 миллиарда, — процитировали в телеграм-канале депутата Новосибирской области Александра Жукова.

Модернизация объектов предполагает строительство, реконструкцию или ремонт. К примеру, трубопроводов или линий электропередач.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber