2,3 миллиарда рублей направят в Новосибирскую область на модернизацию ЖКХ

Деньги потратят на модернизацию ЖКХ.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Правительство РФ приняло решение о выделении Новосибирской области 2,3 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Этой суммы хватит на 51 объект. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале правительства региона во вторник, 28 марта.
— Деньги направят региону через Фонд развития территорий. В 2023 году выделят 526 миллионов рублей, а в 2024 — 1,8 миллиарда, — процитировали в телеграм-канале депутата Новосибирской области Александра Жукова.
Модернизация объектов предполагает строительство, реконструкцию или ремонт. К примеру, трубопроводов или линий электропередач.
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