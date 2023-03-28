Музей новосибирского лицея попал в топ-8 школьных музеев России

Музей новосибирского лицея стал одним из лучших в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музей лицея «Интеграл» в Новосибирске попал в число лучших школьных музеев России. Результаты конкурса «Школьный музей. Цифровой формат» опубликовали на официальном сайте Новосибирска.

Музей «Наше наследие» стал первым в Сибирском федеральном округе и вошел в топ-8 по стране. Второе место заняли музеи в Омске и Кемерово, третье — в Красноярске, Томске и Хакассии.

Всероссийский конкурс на лучший исторический музей собрал более 1,1 тысячи заявок от школ, колледжей и патриотических центров и клубов из 69 регионов. Эксперты оценивали то, как музеи применяют цифровые технологии в образовании.

Конкурс проходил в два этапа по двум номинациям: «Лучший городской школьный музей» и «Лучший сельский школьный музей».

Победители в каждой номинации своего федерального округа получат по полмиллиона рублей на развитие музея.

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