«Набросился на детей с матами»: пьяный мужчина перепугал школьников в новосибирской гостинице

Хулигана передали сотрудникам полиции. Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске нетрезвый мужчина зашёл в гостиницу, чтобы найти бар. Однако там его не обнаружил. Поняв это, разочарованный дебошир разозлился и начал буйствовать. Об инциденте, случившемся вечером 27 марта, рассказали в АБ «Гвардия».

– В фойе в это время были дети - 27 школьников. На них, не попав в несуществующий бар, пьяный мужчина набросился с грубой нецензурной бранью, - рассказали в агентстве.

Гвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки. Хулиган отбивался, но его задержали и передали сотрудникам полиции.

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