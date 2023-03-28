Военнослужащий из Новосибирской области Роман Судак погиб на спецоперации

Военнослужащий Роман Судак из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: https://vk.com/antipovep

Военнослужащий Роман Судак из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов.

− 13 марта 2023 года при выполнении особого боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Судак Роман Евгеньевич, − написал глава района.

10 апреля сибиряку исполнилось бы 25 лет. У него остались жена и сын.

В 2014 году Роман окончил Катковскую основную школу. Спустя два года он вступил в ряды российской армии. Службу проходил в инженерных войсках и впоследствии получил военную специальность сапера.

В 2021 году новосибирца перевели на контрактную службу в 74-ю мотострелковую Юргинскую бригаду. В зону СВО Роман Судак отправился в марте прошлого года.

В июне военнослужащего наградили медалью «За отвагу» за успешное выполнение боевого задания. А в июле он получил медаль Минобороны РФ «За особые отличия».

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