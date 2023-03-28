«Повезло, что зубы уцелели»: жительница Новосибирска нашла камень в куске хлеба

Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба. О неприятном случае она рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» 28 марта.

– Повезло, что зубы уцелели, - написала подписчица сообщества.

В комментариях к публикации новосибирцы отметили, что хлеб этой марки тоже «радовал» их сюрпризами.

– Мне в хлебе от этого производителя попадался клок волос, – написал подписчик.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о скрепке в ресторанной пасте сибиряка. Посетитель почувствовал вкус металла за ужином и очень удивился, когда достал металлическую скобу от степлера.

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