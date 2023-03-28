«Повезло, что зубы уцелели»: жительница Новосибирска нашла камень в куске хлеба

Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба. О неприятном случае она рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» 28 марта.
– Повезло, что зубы уцелели, - написала подписчица сообщества.
В комментариях к публикации новосибирцы отметили, что хлеб этой марки тоже «радовал» их сюрпризами.
– Мне в хлебе от этого производителя попадался клок волос, – написал подписчик.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о скрепке в ресторанной пасте сибиряка. Посетитель почувствовал вкус металла за ужином и очень удивился, когда достал металлическую скобу от степлера.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер