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НовостиОбщество28 марта 2023 6:37

«Повезло, что зубы уцелели»: жительница Новосибирска нашла камень в куске хлеба

В Новосибирске женщина едва не повредила зубы о камень, найденный в хлебе
Данила ШУЛЯК
Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба.

Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка чуть не съела камень, найденный в куске хлеба. О неприятном случае она рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» 28 марта.

– Повезло, что зубы уцелели, - написала подписчица сообщества.

В комментариях к публикации новосибирцы отметили, что хлеб этой марки тоже «радовал» их сюрпризами.

– Мне в хлебе от этого производителя попадался клок волос, – написал подписчик.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о скрепке в ресторанной пасте сибиряка. Посетитель почувствовал вкус металла за ужином и очень удивился, когда достал металлическую скобу от степлера.

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