«Едва дышала»: дачник спас щенка с хрустальными костями под Новосибирском

Дачник спас замерзавшего щенка под Новосибирском. Фото: Предоставлено волонтерами

Новосибирец спас собаку с редкой болезнью — врожденной хрупкостью костей. Ветврачи «Базы реабилитации животных» в Кольцово рассказали о необычной пациентке.

21 марта дачник заметил черное пятно в сугробе у села Двуречье под Новосибирском. Оказалось, что это собачка. Она еле дышала и пыталась двигаться. Животное жалобно скулило и замерзало. Мужчина подобрал щенка и отвез ее в ветклинику.

- У Чиби чудовищное состояние - каждое движение риск перелома. Косточки настолько хрупкие, что самый тонкий хрусталь прочнее. Ветеринары нашли перелом над бедренной костью, все остальные кости ее тела были словно прозрачные. Из-за этого скорее всего и произошёл перелом, - сообщили волонтеры.

Щенок ничего не ел и его кости стали хрупкими. Фото: Предоставлено волонтерами

Чиби отвезли на базу реабилитации животных в Кольцово, где выяснили — хрупкость костей вызвана длительным голоданием. Щенку назначили специальную диету, терапию и объявили сбор на остеосинтез сломанной лапы в 30 тысяч рублей.

- Это не то чтобы редкий диагноз, просто с ним крайне редко выживают. Возможно, остальные щенки из её помёта как раз погибли, но это только наше предположение. Прогнозы никакие не делаем. Покажет время и ресурс организма Чиби. Контрольный приём у врача назначен, от их рекомендаций в дальнейшем и будем отталкиваться. Пока кормим, лечим и любим, - сообщила КП- Новосибирск волонтер базы реабилитации животных Екатерина.

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