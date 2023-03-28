«Весна пришла, грачи вернулись»: на козырьке новосибирского кафе заметили парня, возомнившего себя птицей

Парень сидел на козырьке, параллельно попивая спиртное из бутылки. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске на козырьке одного из кафе на улице Ленина заметили странного парня. Он смотрел по сторонам, параллельно попивая спиртное из бутылки.

Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Автор пошутил, что сибиряка настигло весеннее обострение.

− Молодой человек с бутылкой алкоголя почувствовал себя птицей, − написал он.

Фото рассмешило местных жителей. В разделе комментариев они начали соревноваться друг с другом по умению придумывать забавные подписи.

− Весна пришла, грачи вернулись.

− Хлеба покрошите − слетит пернатый, − не унимались новосибирцы.

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