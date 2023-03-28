В Тогучинском районе Новосибирской области затопило дорогу между двумя селами

Подрядчик устранил перелив на дороге и засыпал участок щебнем. Фото: Инцидент Новосибирск / ТУАД НСО

Дорога между селами Мокрушино и Колтырак в Тогучинском районе оказалась затоплена. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

В итоге жители оказались отрезаны от цивилизации. По словам автора поста, решать проблему ответственные лица не спешили.

Позже в Территориальном управлении автомобильных дорог региона прокомментировали ситуацию. В учреждении уточнили, что перелив воды между двумя селами произошел в минувшее воскресенье.

Однако, как подчеркнули представители ТУАД, водопропускная труба была очищена своевременно. Причиной затопления стало активное таяние снега.

− Подрядная организация устранила перелив и засыпала щебнем дорогу в тот же день. Проезд на сегодняшний день обеспечен, − рассказали в Территориальном управлении автодорог НСО.

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