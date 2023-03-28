Под Новосибирском арестовали алиментщика, задолжавшего детям 200 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Чулымском районе Новосибирской области к административной ответственности привлекли 37-летнего мужчину. Он не платил алименты своим детям и задолжал им 200 тысяч рублей. К нему применили серьезное наказание.
– Суд назначил должнику 5 суток административного ареста, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.
Если алиментщик и дальше не будет помогать детям, его привлекут к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе судебных приставов.
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