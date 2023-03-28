«Ужасно воняет!»: жительница Новосибирска пожаловалась на мутную воду из крана с запахом гнили

Невыносимый запах появился больше месяца назад. Фото: предоставлено Олесей Башкиревой
Жительница Плющихинского жилмассива в Новосибирске возмущена состоянием воды из крана. Она рассказала о проблеме КП-Новосибирск.
- Невыносимый запах появился больше месяца назад в ванной. Тогда дети купались с пеной, которая перекрывала цвет воды. Вчера я решила набрать ванну без пены и увидела, что вода мутная и грязно-болотного цвета, - рассказала Олеся Башкирева.
По какой причине вода такого качества, женщина не понимает. Сибирячка уверена, мутная и дурно пахнущая жидкость может навредить здоровью. Она намерена обратиться в УК с жалобой.
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