В Новосибирске открыли 1 305 дождеприемников для защиты от подтоплений

В Новосибирске были открыты и почищены 30% дождеприемников.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за сильного таяния снега в Новосибирске начали открывать ливнеприемники. Сейчас открыто 1 305 таких стоков - это 30% от всех, что есть в городе. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.
355 дождеприемных решеток из всех открытых сейчас находятся во дворах. Это 81% от общего числа таких стоков, сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.
Всего возле многоэтажек возникли 174 подтопляемые территории. В транспортном департаменте начали готовить спецтехнику с насосами для откачки воды.
Напомним, синоптики обещают начало массовых наводнений в первых числах апреля.
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