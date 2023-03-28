В Новосибирске открыли 1 305 дождеприемников для защиты от подтоплений

В Новосибирске были открыты и почищены 30% дождеприемников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за сильного таяния снега в Новосибирске начали открывать ливнеприемники. Сейчас открыто 1 305 таких стоков - это 30% от всех, что есть в городе. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.

355 дождеприемных решеток из всех открытых сейчас находятся во дворах. Это 81% от общего числа таких стоков, сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

Всего возле многоэтажек возникли 174 подтопляемые территории. В транспортном департаменте начали готовить спецтехнику с насосами для откачки воды.

Напомним, синоптики обещают начало массовых наводнений в первых числах апреля.

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