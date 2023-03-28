В Новосибирске на льду пострадали 74 человека за последнюю неделю

51 человек получил травму. поскользнувшись недалеко от домов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске с 20 по 26 марта 74 человека пострадали, поскользнувшись на льду. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэра 28 марта.
— В травмпункты Новосибирска обратились 74 человека. Из них 51 случай зарегистрирован на территориях домов, и только 21 — в общественных местах, — сообщила заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Наталья Коженкова.
Интересно, что только за неделю получили травмы больше человек, чем в среднем за всю зиму.
В Новосибирске в конце марта продолжаются ежедневные перепады температур. В ближайшие дни потеплеет до +13, но в последний день марта снова похолодает до -10.
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