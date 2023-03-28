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НовостиОбщество28 марта 2023 3:59

В Новосибирске на льду пострадали 74 человека за последнюю неделю

Большинство людей получили травмы, поскользнувшись на территории домов
Надежда РЫЖКИНА
51 человек получил травму. поскользнувшись недалеко от домов.

51 человек получил травму. поскользнувшись недалеко от домов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске с 20 по 26 марта 74 человека пострадали, поскользнувшись на льду. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэра 28 марта.

— В травмпункты Новосибирска обратились 74 человека. Из них 51 случай зарегистрирован на территориях домов, и только 21 — в общественных местах, — сообщила заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Наталья Коженкова.

Интересно, что только за неделю получили травмы больше человек, чем в среднем за всю зиму.

В Новосибирске в конце марта продолжаются ежедневные перепады температур. В ближайшие дни потеплеет до +13, но в последний день марта снова похолодает до -10.

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