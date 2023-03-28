В Новосибирске 3-летний мальчик остался один в запертой квартире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе Новосибирска один в запертой квартире остался 3-летний мальчик. Родители не могли попасть к ребенку, так как дверь заблокировало.

– Специалисты прибыли на улицу Виктора Уса в 12:48 27 марта. Они обеспечили доступ в помещение, – говорится в сводке МАСС.

Ребенка 2020 года рождения передали маме. Помощь врачей малышу не понадобилась. Один он пробыл примерно полчаса.

В МАСС напомнили, что оставлять детей без присмотра опасно.

Ранее КП-Новосибирск писала о страшных пожарах, в которых погибли дети, оставленные одни. Одна трагедия произошла в Первомайском районе города – там в результате возгорания погибли малыши, брошенные няней. Еще одно ЧП произошло под Новосибирском, в поселке Пролетарский. Там на пожаре в частном доме сгорели двое детей, тоже брат и сестра. Их мама в этот момент была на работе.

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