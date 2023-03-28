В Новосибирске дорожные службы вывезли за зиму 1,8 млн кубометров снега

За зиму из Новосибирска вывезли 1 857 000 кубометров снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с осени 2022 года до конца марта 2023 вывезли больше 1,8 миллиона кубометров снега. Об этом стало известно на аппаратном совещании мэра 28 марта.

— Точный объем вывезенного снега — 1 857 000 кубометров. Также за зимний сезон на улицы высыпали 7717 тонн «Бионорда» и 72 тысячи тонн других противогололедных материалов. Среди них больше всего было смеси соли и песка, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев

За последнюю неделю осадков тоже выпало немало. С 20 по 26 марта из Новосибирска вывезли 49 тысяч кубометров снега. На дорогах в среднем ежедневно продолжают работать по 316 единиц штатной техники и до 30 самосвалов.

Вскоре в город придет тепло. Ранее синоптики рассказывали, когда начнутся массовые наводнения.

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