С начала года более двух тысяч сибиряков воспользовались сервисом регистрации бизнеса в Сбере

Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в банк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис РБиДОС позволяет без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счёт дистанционно, без визита в банк.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Мы развиваем сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счёта: теперь услуга доступна во всех офисах по обслуживанию физических лиц - в Сибирском банке их 333. Это существенно упрощает путь начинающих предпринимателей. Сервис избавил предпринимателей от дополнительных затрат: неважно, открывает клиент ИП или ООО, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимаются.

Для клиентов банка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в банк. Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».