Сколько пальцев? Нейросеть удивила рисунками медведей из Новосибирского зоопарка

А ну-ка сосчитайте! Фото: Виктория М.//Midjorney.

Нейросеть Midjourney нарисовала белых медведей из Новосибирского зоопарка. Герда и ее двое медвежат вышли совсем как настоящие, но сразу бросается в глаза, что картинки нарисовал искусственный интеллект. Лапы у животных выглядят как руки у инопланетян.

ИИ пока что не усвоил, что у медведей пять пальцев на лапах. Фото: Виктория М.//Midjorney.

И сосчитать пальцы - та еще задача. На одних картинках у мишек семь пальцев, на других - все десять. А иногда их получается даже несколько рядов. Или даже палец на пальце - можно сбиться со счету!

А тут почти не видно подвоха... Фото: Виктория М.//Midjorney.

Нейросеть стала рисовать человеческие руки (и лапы животных) лучше, но все еще учится. Эта часть тела для нее - самая проблемная. Но с портретами и пейзажами она справляется на ура. Так она нарисовала районы Новосибирска в человеческом облике.

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