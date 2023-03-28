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НовостиОбщество28 марта 2023 1:04

Новосибирск утром 28 марта сковали пробки в 6 баллов

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск утром 28 марта сковали пробки в 6 баллов.

Новосибирск утром 28 марта сковали пробки в 6 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром вторника, 28 марта, Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Заторы, по данным «2ГИС», на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по площади Труда, улицам Широкой и Станционной.

Пробки на Титова, Троллейной, Немировича-Данченко. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, улицах Блюхера и Новогодней. Не проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правобережье затор на Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки на улицах Восход, Никитина и Кирова.

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