«Пройти невозможно, только по рельсам»: новосибирцы пожаловались на затопленные тоннель Сибсельмашевская — Колхидская

Новосибирцы жалуются на затопленный тоннель на улицах Сибсельмашевская-Колхидская. Фото: блогер Лисицин Илья

Новосибирцы жалуются на затопленный тоннель на улицах Сибсельмашевская-Колхидская. По словам жителей Ленинского района, пройти там весной, когда тает снег, просто нереально.

— Ситуация у нас такая где-то с 23 марта примерно. Когда пришло потепление и все начало таять, тоннель полностью затопило. Вообще, по-хорошему, там же должна быть труба — чтобы воду отводить, но ничего такого нет. Все в воде, проходить люди, видимо, должны, по ЖД путям наверху, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Мужчина также отметил, что уже написал обращение в мэрию, касаемо этой проблемы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, с какими последствиями паводка столкнулись жители улицы Забалуева. Там под воду ушли несколько машин.

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