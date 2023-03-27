«Пройти невозможно, только по рельсам»: новосибирцы пожаловались на затопленные тоннель Сибсельмашевская — Колхидская

Новосибирцы жалуются на затопленный тоннель на улицах Сибсельмашевская-Колхидская. Фото: блогер Лисицин Илья
Новосибирцы жалуются на затопленный тоннель на улицах Сибсельмашевская-Колхидская. По словам жителей Ленинского района, пройти там весной, когда тает снег, просто нереально.
— Ситуация у нас такая где-то с 23 марта примерно. Когда пришло потепление и все начало таять, тоннель полностью затопило. Вообще, по-хорошему, там же должна быть труба — чтобы воду отводить, но ничего такого нет. Все в воде, проходить люди, видимо, должны, по ЖД путям наверху, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.
Мужчина также отметил, что уже написал обращение в мэрию, касаемо этой проблемы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, с какими последствиями паводка столкнулись жители улицы Забалуева. Там под воду ушли несколько машин.
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