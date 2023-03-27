Новосибирского кондкутора, которого заметили с пивом в троллейбусе, уволили

Кондкутора, замеченного с пивом в троллейбусе, уволили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирского кондуктора, на которого пожаловались пассажиры троллейбуса № 23, уволили с работы. Напомним, по словам сибиряков, вместо того, чтобы работать, кондуктор устроился на своем месте у окна с банкой пива. Его снимок быстро разлетелся по сети.

— Руководством МКП «ГЭТ» проведено служебное разбирательство, по итогам которого случай, указанный в социальных сетях, подтвердился. Кондуктор за распитие спиртного напитка во время исполнения должностных обязанностей уволен, — ответили КП-Новосибирск в мэрии города.

Мужчину также лишили премии за март 2023 года.

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