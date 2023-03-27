Замкомандира штурмового отряда новосибирец Михаил Петелин получил звание Героя России

Михаил Петелин удостоился звания Героя России. Фото: администрация Черепановского района

Замкомандира штурмового отряда 25-летний Михаил Петелин из Новосибирской области удостоился звания Героя России за проявленные во время спецоперации на Украине мужество и самоотверженность. Кроме звания героя Петелин также дважды был награжден орденом Мужества.

— Еще один наш земляк Указом Президента России отмечен высокой наградой. Михаил Александрович Петелин, заместитель командира штурмового отряда, удостоен высшего звания Героя России. От всей души поздравляю Михаила Александровича с высокой наградой! Гордимся нашим Героем! — рассказал губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

По сообщению губернатора, в боевых действиях Петелин проявил мужество и самоотверженность. Вместе со своим взводом он обнаружил опорный пункт украинских националистов и принял решение дать бой. Петелин лично вел огонь из автомата, ему удалось уничтожить не менее 7 противников и подавить огневую точку с крупнокалиберным пулеметом. Взвод Петелина уничтожил более 20 националистов, два расчета ПТРК «Джавелин», а также подавил три огневые точки.

Как рассказал Петелин во время беседы с главой администрации Черепановского района Овсянниковым, он с детства занимался в военно-патриотических клубах. После завершения учебы в НВВКУ начал служить по контракты. В СВО он почти с самого начала и не раз участвовал в наступательных операциях на разных направлениях. Также Петелин отметил, что счастливо женат и недавно стал отцом замечательной девочки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber