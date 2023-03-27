В Новосибирске директору, незаконно взявшего на работу экс-полицейского, вынесли приговор

В Новосибирске директор, взявший на работу экс-полицейского и не сообщивший об этом, пошел под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске директор, взявший на работу экс-полицейского и не сообщивший об этом, пошел под суд. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

— На работу в бюджетное учреждение был принят бывший государственный служащий — сотрудник отдела полиции №7 «Ленинский». В нарушение статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — сообщили в ведомстве.

После проверки прокуратуры, в отношении юрлица возбудили административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Суд принял решение оштрафовать работодателя на 20 тысяч рублей.

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