Сбегал после драки: в Бердске полиция устроила погоню за «Тойотой»

В Бердске вечером 26 марта ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске вечером 26 марта ППС и ГИБДД пустились в погоню за Toyota Raum. Как оказалось, полицию вызвали после уличной драки, один из участников которой и решил сбежать.

— В полицию поступило сообщение об уличном конфликте Бердске. На место были направлены экипаж ППС и Госавтоинспекции. Личности участников конфликта установлены, они доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства, — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД.

52-летнему потерпевшему выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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