Сказал, что поедет на заработки: под Новосибирском пропал 46-летний мужчина со шрамом на переносице

Мужчина сказал, что уедет на заработки, и пропал. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В селе Казаково под Новосибирском пропал 46-летний Дмитрий Цвикер. О его местоположении ничего не известно с 20 ноября 2022 года.

— Мужчина договорился с работодателем, что уедут на заработки на пару дней. Домой не вернулся, ранее не пропадал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.

Примечательной деталью во внешности пропавшего является шрам на переносице.

Приметы мужчины: рост 180 см, волосы седые, глаза серые.

В день пропажи был в синем камуфляжном бушлате и черной вязаной шапке.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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