«Тотальный диктант» в Новосибирске 2023: когда пройдет, адреса площадок

«Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске «Тотальный диктант» в 2023 году пройдет на 59 площадках. Проверить свои знания по русскому языку сибиряки смогут 8 апреля. Старт диктанта назначен на 15:00.

— Уже в двадцатый раз у всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции, — сообщили организаторы «Тотального диктанта».

Регистрация откроется 29 марта в 00:00. Любой желающий сможет сменить выбранную площадку, если выбранная не устроит по какой-либо причине. Для этого нужно будет через личной кабинет отказаться от той, где зарегистрировался, и потом выбрать желаемую площадку.

В 2023 году «Тотальный диктант» будет проходить на площадках по адресу:

- Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7);

- Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) (ул. Вилюйская, 28);

- Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (ул. Красный проспект, 38);

- Новосибирская государственная консерватория имени Михаила Глинки (ул. Советская, 31);

- Пресс-центр ТАСС (ул. Добролюбова, 2А);

- МЦ «Дом молодежи» Первомайского района (ул. Эйхе, 1);

- Краснообская школа № 2;

- Культурное пространство «Юность» (пр-т. Строителей, 21);

- Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке (пр-т Лаврентьева, 6);

- Гимназия № 4 (ул. Сибирская, 35);

- Мэрия города Новосибирска (ул. Красный проспект, 34);

- Лицей № 113 (ул. Бориса Богаткова, 241/1);

- Новосибирская областная научная библиотека - лофт «Книжный шкаф» (ул. Советская, 6, к. 324, к. 354);

- ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15);

- Центральная районная библиотека имени Д.С. Лихачёва (ул. Богдана Хмельницкого, 38);

- Центр образования № 165 им. В.А. Бердышева (ул. Бердышева, 15);

- Биотехнологический лицей № 21 (пос. Кольцово, Кольцово, 30а);

- Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (ул. Станиславского, 2);

- Центральная районная библиотека имени А.С. Макаренко (ул. Петухова, 118);

- Большой новосибирский планетарий (ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1);

- МБОУ СОШ № 177(ул. Куприна, 4);

- Культурный центр «Этаж» (ул. Ленина, 71);

- Центральная городская библиотека имени Карла Маркса (ул. Фрунзе, 3);

- Библиотека имени Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48);

- Библиотека имени И.С. Бунина (ул. Урманова, 11);

- Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка (ул. Индустриальная, 4а);

- Областная детская библиотека им. А.М. Горького (ул. Некрасова, 84);

- Клуб «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1);

- Специальная школа-интернат №39 (ул.Фасадная, 19);

- Лицей № 9 (ул. 1905 года, 41);

- Центральная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Красный пр-кт, 83);

- ГАУК НСО Исторический парк «Россия - моя история» (ул. Василия Старощука, 24);

- МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул, Советская, 63);

- Музей Николая Рериха (ул. Коммунистическая, 38);

- Городской центр истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова (ул. Ленина, 32);

- Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный пр-кт, 26);

- Новосибирский военный институт национальной гвардии имени И.К. Яковлева (ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2);

- Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова (ул. Софийская, 2);

- Православная гимназия им. Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3);

- Библиотека имени М.А. Лаврентьева (ул. Золотодолинская, 25);

- Библиотека имени Льва Толстого (ул. Восход, 26);

- Новоколледж (ул. 2-я Союза Молодежи, 31);

- МКУК ЦБС Первомайского района Филиал «Библиотека им.В. М. Шукшина» (ул. Твардовского, 18);

- Библиотека имени К.И. Чуковского (ул. Шмидта, 3);

- Библиотека имени В.В. Куйбышева (ул. Колхидская, 11);

- СФНЦА РАН, Дом ученых пос. Краснообск;

- ГБОУ НСО Сибирский кадетский корпус (ул. Красногорская, 54);

- МБУ «Территория молодёжи», открытое пространство «Дача» (ул. Бориса Богаткова, 201);

- Образовательный центр РОСТ (ул. Победы, 55/1);

- Точка кипения в школе № 217 (ул. Виктора Шевелёва, 3);

- ГАПОУ НСО Новосибирский областной колледж культуры и искусств, библиотека (пр-кт К.Маркса, 24/3);

- Центральная детская библиотека Бердска (ул. Свердлова, 1);

- Центральная библиотека Бердска (ул. Ленина, 13г);

- Молодежный центр «100 друзей» (г. Бердск, Радужный мкрн, 7/1);

- Сибирская Научная Сельскохозяйственная библиотека - СибНСХБ - филиал ГПНТБ СО РАН;

- Зал массовых мероприятий ЦБС (г. Бердск, ул. Свердлова,1);

- ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (Отделение реабилитации, конференц-зал) (г. Бердск, Речкуновская зона отдыха);

- МКУ Новосибирского района ЦБС (р.п. Краснообск, 77);

- МБУ МЦ «Содружество» Семейное пространство «Как дома» (ул. Холодильная улица, 16).

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