В Новосибирске жители более 50 домов на ОбьГЭСе остались без тепла

В более чем 50 домах в Советском районе отключили отопление и горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 марта, в более чем 50 домах в Советском районе отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».

Под отключение попали жилые дома на улицах Гидромонтажная, Динамовцев, Энгельса, Молодости, 40 лет ВЛКСМ, Смоленская, Нагорная, Приморская и Сердюкова.

Причина крылась в повреждении кабеля. Из-за этого на ЦТП-СО3 организовали ремонтно-восстановительные работы.

Без тепла и горячей воды местные жители должны были сидеть с 11:00 до 17:00. При этом неизвестно, вернули ли отопление после пяти часов вечера.

К счастью, сегодня стояла теплая погода. В городе было +6...+8 градусов.

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