В новосибирском Академгородке планируется создать аллею Героев

В верхней зоне Академгородка в Новосибирске хотят построить аллею Героев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В верхней зоне Академгородка в Новосибирске хотят построить аллею Героев. Об этом рассказал председатель СО РАН Валентин Пармон 26 марта на мероприятии в честь 65-летния Советского района.

Расположится эта достопримечательность на стыке Морского проспекта и проспекта Лаврентьева. Как сообщает издание «Родные берега», выполнить объект планируется по примеру аллеи Героев Советского Союза и России в Новосибирском высшем военном командном училище.

То есть, это должны будут быть информационные стенды на пешеходной брусчатой дорожке, которая ведёт от проспекта Лаврентьева к перекрёстку Морского проспекта и улицы Терешковой.

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