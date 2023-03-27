Внезапно стало плохо: посетитель потерял сознание в новосибирском баре на Гурьевской

Посетителю бара вызвали скорую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетителю бара на улице Гурьевской в Новосибирске внезапно стало плохо. Как рассказали в АБ «Гвардия», мужчина упал в обморок.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта.

- На место прибыли бойцы ГБР, которые вызвали медиков. Работники скорой привели мужчину в чувство и увезли в больницу, - уточнили в пресс-службе агентства.

Медики выяснили, что отключившийся новосибирец перебрал с алкоголем. Скорее всего, он потерял сознание из-за алкогольного отравления.

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