Внезапно стало плохо: посетитель потерял сознание в новосибирском баре на Гурьевской

Посетителю бара вызвали скорую помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посетителю бара на улице Гурьевской в Новосибирске внезапно стало плохо. Как рассказали в АБ «Гвардия», мужчина упал в обморок.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта.
- На место прибыли бойцы ГБР, которые вызвали медиков. Работники скорой привели мужчину в чувство и увезли в больницу, - уточнили в пресс-службе агентства.
Медики выяснили, что отключившийся новосибирец перебрал с алкоголем. Скорее всего, он потерял сознание из-за алкогольного отравления.
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