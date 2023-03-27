В Новосибирске прокуратура обжаловала досрочное освобождение кардиолога Покушалова

В Новосибирске прокуратура обжаловала досрочное освобождение кардиолога Евгения Покушалова. Фото: meshalkin.ru

В Новосибирске прокуратура обжаловала досрочное освобождение кардиолога Евгения Покушалова. Напомним, его обвиняют в махинациях и многомиллионной растрате. Его должны были выпустить в минувшую пятницу.

— Евгений Покушалов освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания по приговору Центрального районного суда города Новосибирска от 3 ноября 2021 на срок 4 месяца 9 дней, — сообщили в Первомайском районном суде. — 24 марта 2023 года поступило апелляционное представление и. О. Прокурора Первомайского района об отмене постановления об условно досрочном освобождении Покушалова. Материалы об УДО снова рассмотрит суд, но уже в ином составе.

Напомним, ранее Покушалова суд приговорил к 2,5 годам в колонии. Вину он признал и сотрудничал со следствием. А в последнем слове на суде заявил, что в преступную схему его втянули руководители клиники. Известно, что сообщники нанесли ущерб Минздраву НСО на сумму 960 миллионов рублей.

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