Лопатка вместо весла: под Новосибирском ребенок добирался до детсада по лужам на «ватрушке»

В Новосибирской области ребенку пришлось вплавь добираться до детсада по затопленной улице. Фото: стоп-кадр из видео мамы ребенка

В Новосибирской области ребенку пришлось вплавь добираться до детсада по затопленной улице. Лодку ему заменила «ватрушка», а весло – детская лопатка.

Как сообщили в группе «АСТ-54», это происходило на территории ДНТ «Чкаловские просторы». Мама мальчика рассказала КП-Новосибирск, что с помощью видеоролика они решили привлечь внимание общественности к проблеме. Местные жители часто жалуются на состояние дороги – на участке скапливается вода, образуя огромную непроходимую лужу.

− Нам важно, чтобы это исправили. Чем больше людей будут знать об этом, тем быстрее уйдет проблема, − отметила в беседе с КП-Новосибирск мама ребенка.

Сибирячка добавила, что это единственная дорога, ведущая от дома. И обойти препятствие можно только двумя способами – либо на машине, либо в резиновых сапогах до колена.

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