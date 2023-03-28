«Все завороженно слушали»: 10-летний пианист устроил концерт на вокзале «Новосибирск-Главный»

Талантливый школьник решил устроить спонтанный концерт и сорвал овации. Фото: Предоставлено Натальей Буковской

Десятилетний певец и музыкант Сережа Терещенко устал ждать поезда с бабушкой и сыграл мини-концерт на вокзале «Новосибирск-Главный». Мальчик исполнил «Звездную ночь» Александра Гречанинова.

- Писатели провожали меня в Красноярск, одна из коллег села за фортепиано в зале ожидания и стала подбирать мелодии, не очень уверенно. Тут подошел мальчик и тоже стал играть. Очень красиво и профессионально! Он играл композицию 15 минут, все вокруг завороженно слушали — это было потрясающе, - рассказала КП-Новосибирск писатель Ольга Скуратова.

Оказалось, что юный пианист — это 10-летний Сергей Терещенко, финалист 6-го сезона шоу «Ты Супер!» и один из бывших артистов детского хора НОВАТ. С трех лет мальчика растила бабушка Наталья Васильевна, с пяти лет он играл на фортепиано, а с семи лет ходил в музыкальную школу. Сергей участвовал в восьми постановках НОВАТа. За год мальчик заработал более 50 тысяч рублей и помог исполнить мечту бабушки - съездить в Санкт-Петербург.

- Мы ехали в Кемерово на финал конкурса «Добрая волна». До поезда было 1,5 часа, а в зале стояло фортепиано. Сережа всегда боялся выступать на людях, но пересилил тревогу и сорвал овации. В награду получил мороженое, - рассказала КП-Новосибирск бабушка ребенка, Наталья Буковская. - А еще мы нашли двоюродную тетю Татьяну в Кемерово благодаря участию в шоу. Это будет для нас счастливая поездка!

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