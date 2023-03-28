Администрация Центрального рынка объяснила, почему не пустила блогера из Новосибирской области за покупками

Мужчину не пустили из-за одежды. Фото: Александр КАЗАЧЕНКО

Представители Центрального рынка объяснили, почему не пустили блогера из Новосибирской области за покупками.

- В целях комфорта наших посетителей при посещении «Гастокорта» существуют определенные правила, утвержденные внутренним приказом. Все нормативные сведения, а также правила во вложении, - рассказали КП-Новосибирск в администрации Центрального рынка.

В правилах говорится, что «Гастрокорт» нельзя посещать пьяным, в грязной и неопрятной одежде, агрессивным и с признаками вирусных заболеваний.

- Мужчина тоже вел себя не совсем корректно - провоцировал сотрудников охраны и дебоширил на камеру, - объяснили в администрации.

С сотрудниками после инцидента провели беседу и инструктаж.

Напомним, что блогера из Мошково Александра Казаченко не пустили на Центральный рынок. Аргументировали тем, что мужчина неопрятно выглядит.

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