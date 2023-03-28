Департамент соцполитики начал служебное расследование в новосибирском детдоме, где погиб подросток при попытке побега

Мальчик попал в детский дом в 2021 году. Фото: предоставлено отцом мальчика

Департамент социальной политики мэрии города Новосибирска начал служебное расследование в детском доме, где погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла при попытке побега.

- По факту гибели воспитанника проводятся проверки надзорными и правоохранительными органами (прокуратура Кировского района города Новосибирска, Следственное управление Следственного комитета России по городу Новосибирску), а также служебное расследование департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска, - рассказали КП-Новосибирск в департаменте.

Напомним, что о трагедии стало известно вечером 25 марта. В роковой день подросток вместе с другом захотели сбежать ночью через окно, но попытка не удалась. Они выпрыгнули с высоты третьего этажа. Один из подростков потерял сознание, а его друг повредил ногу. Как рассказал источник КП-Новосибирск, воспитатель с детьми затащили отключившегося ребенка в центр, но долго не вызывали скорую. Якобы боялись.

Отцу погибшего мальчика рассказали другую версию событий. По словам мужчины, воспитатели заверили его, что ребенок упал со спортивного снаряда и попал в больницу. Отцу также сообщили, что его сына прооперировали, но спасти не смогли.

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