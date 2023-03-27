Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу обманутых дольщиках «Новомарусино» в Новосибирске

Дело об обманутых дольщиках рассматривает суд. Фото: предоставлено дольщиками

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах судебного рассмотрения дела о дольщиках «Новомарусино» в Новосибирске. Напомним, более 700 семей вложились в стройку, но своего жилья так и не дождались.

— В СК России обратились участники долевого строительства жилого комплекса «Новомарусино» из города Новосибирска, которые с 2015 года ожидают получения квартир. Застройщик получил деньги от 700 семей, однако свои обязательства перед покупателями жилья не выполнил, — сообщили в СКР. — Уголовное дело по данному факту расследовалось в органах внутренних дел, в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В истории, тянувшейся с 2015 года, добиваться внимания к своей проблеме дольщики были готовы разными способами. В 2020 году они объявили голодовку. После этого с ними встретились прокурор области и руководитель регионального министерства строительства.

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