В зоне СВО погиб прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин

Военнослужащего не стало 12 марта. Фото: администрация Северного района

Прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

Военнослужащего не стало 12 марта. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет.

− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Шичкину Алексею Сергеевичу, − написали в группе администрации.

Прощание с сибиряком состоится в здании «Культурно-досугового центра» во вторник, 28 марта. Проводить героя в последний путь можно с 11:00 до 13:00.

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