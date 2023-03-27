В зоне СВО погиб прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин

Военнослужащего не стало 12 марта. Фото: администрация Северного района
Прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».
Военнослужащего не стало 12 марта. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет.
− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Шичкину Алексею Сергеевичу, − написали в группе администрации.
Прощание с сибиряком состоится в здании «Культурно-досугового центра» во вторник, 28 марта. Проводить героя в последний путь можно с 11:00 до 13:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер