В Новосибирске 5-летний мальчик с особенностями здоровья разбил голову в садике

В детсаду 5-летний мальчик с особенностями здоровья упал и разбил голову.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В детсаду Заельцовского района Новосибирска 5-летний мальчик с особенностями здоровья упал и разбил голову. Инцидент произошел 24 марта. Директор учреждения уверяет, что произошел несчастный случай, в произошедшем уже разбираются следователи.
— От мамы поступило заявление, сейчас по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в областном Следственном комитете.
Недавно в еще одном детсаду Новосибирска случилось схожее ЧП. Там пострадал 3-летний мальчик: его ударило качелями на прогулке.
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