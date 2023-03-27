Новосибирский суд продлил арест депутату Заксобрания Лаптеву по делу о взятке

Лаптеву продлили арест до 26 мая.

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву. В СИЗО он проведет до 26 мая 2023 года.

По сообщению управления Судебного департамента по региону, адвокат депутата уже подал апелляцию.

Напомним, что Лаптева задержали в сентябре 2022 года по подозрению во взяточничестве. Как позже выяснилось, будучи председателем комиссии по экологии, Лаптев предложил тепленькое место в возглавляемом им комитете одному из коллег. В качестве благодарности депутат получил от коллеги его же зарплатную карту, на которую почти за год набежала сумма около девятисот тысяч рублей. Однако, по словом адвоката Лаптева, его подзащитный невиновен, а дело было возбужденно из-за коллеги, который не захотел возвращать большой долг и обратился в суд, заявив о взятке.

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