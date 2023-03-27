Новосибирское отделение партии «Справедливая Россия» снова возглавил Александр Аксёненко

Кандидатуру Александра Аксёненко одобрили все присутствующие на конференции. Фото: https://zsnso.ru/
Депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко переизбрали председателем новосибирского отделения партии «Справедливая Россия − За правду». Об этом стало известно в понедельник, 27 марта.
В минувшую пятницу прошла отчетно-выборочная конференция, на которой избирали председателя и членов Совета регионального отделения СРЗП. В мероприятии приняли участие делегаты всех местных ячеек социалистов Новосибирской области.
− Итогом голосования стало единогласное избрание Александра Аксёненко председателем регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Новосибирской области на второй срок, − говорится в публикации.
Он будет занимать этот пост ближайшие два года.
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