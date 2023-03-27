Новосибирское отделение партии «Справедливая Россия» снова возглавил Александр Аксёненко

Кандидатуру Александра Аксёненко одобрили все присутствующие на конференции. Фото: https://zsnso.ru/

Депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко переизбрали председателем новосибирского отделения партии «Справедливая Россия − За правду». Об этом стало известно в понедельник, 27 марта.

В минувшую пятницу прошла отчетно-выборочная конференция, на которой избирали председателя и членов Совета регионального отделения СРЗП. В мероприятии приняли участие делегаты всех местных ячеек социалистов Новосибирской области.

− Итогом голосования стало единогласное избрание Александра Аксёненко председателем регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Новосибирской области на второй срок, − говорится в публикации.

Он будет занимать этот пост ближайшие два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber