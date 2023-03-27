«Люди ходят по перилам и заборам»: в Новосибирске вход в многоэтажку на Спортивной затопило талыми водами

В Новосибирске вход в многоэтажку на Спортивной затопило талыми водами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске рядом с многоэтажкой на Спортивной улице случился потоп. Талыми водами затопило вход в подъезд высотки. Об этом жильцы рассказали в соцсети.

— Из подъезда выйти невозможно, людям приходится буквально ходить по перилам и забору. При повторном звонке в управляющую компанию диспетчер так и сказала, что ничем помочь не может, — сообщил автор в паблике «Наш дом Слобода» во ВКонтакте.

Утром на следующий день лужу устранили. Фото: скриншот "Наш дом Слобода"

По его словам, потоп произошёл, потому что зимние сугробы не вывозили, а складировали во дворе.

По словам жильцов, лужу устранили утром 27 марта.

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