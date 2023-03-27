Губернатор предложил направить Новосибирску дополнительные средства на дорожный ремонт

Всего на ремонт дорог в 2023 году было выделено 26,9 миллиарда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по развитию дорожной отрасли региона до конца 2023 года в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 марта.

— Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это — без учёта того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления — речь идёт только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции, и на апрельских поправках мы предложим направить Новосибирску такую же сумму, как в предыдущие годы. С учётом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, просьба к минтрансу и мэрии — оперативно согласовать и подходы, и объекты, на которые будут направлены эти средства, — подчеркнул глава региона.

Как сообщил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский, в 2023 году развитие автомобильных дорог будет идти по нескольким направлениям. Так, продолжится ремонт дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области — всего планируют отремонтировать 156,8 километра. В Новосибирске в нормативное состояние приведут улицы Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспектов Строителей и Морской, прочих объектов общей протяженностью около 50 километров.

В 2023 году продолжится строительство дороги «Барышево — Орловка — Кольцово», ведущей к СКИФу. Кроме того, запланирована реконструкция автомобильной дороги «Купино — Карасук» в Чистоозерном районе и реконструкция дороги «Сузун — Битки — Преображенка». Также в этом году должно завершиться строительство четвертого моста через Обь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber