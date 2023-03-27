И.о. ректора Новосибирской консерватории Вячеслав Стародубцев перечислил ее «болевые точки»

Вячеслав Стародубцев высказался о проблемах Новосибирской консерватории. Фото: novat_nsk

Исполняющий обязанности ректора Новосибирской консерватории Вячеслав Стародубцев перечислил ее основные проблемы. Данную тему режиссер поднял в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 марта.

По словам Вячеслава Васильевича, первой «болевой точкой» можно назвать открытие Большого камерного зала. И.о. ректора Новосибирской консерватории хотел бы, чтобы это место стало центром притяжения молодежи.

− Мне видится, что этот зал должен стать молодежным центром классического искусства, своего рода молодежной филармонией. Мне кажется, что для Сибирского региона это интересная история, − высказался Вячеслав Стародубцев.

Также он акцентировал внимание на запущенном состоянии органа в консерватории. Инструмент нуждается в реставрации, но, как считает режиссер, много времени потеряно.

Дело в том, что изначально орган должны были восстановить немецкие специалисты. Однако в какой-то момент они решили расторгнуть взаимоотношения с российской стороной.

Напомним, Вячеслав Стародубцев возглавил Новосибирскую консерваторию 23 марта. Он является по совместительству главным режиссером НОВАТа.

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