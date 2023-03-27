Снял стекло и залез в дом: под Новосибирском мужчина украл у родственника 74 тысячи рублей

Мужчина влез в дом родственника, сняв стекло на веранде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Куйбышеве под Новосибирском мужчина влез в дом к родственнику и похитил у него 74 тысячи рублей. Кража произошло 19 марта.

— Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, родственник пострадавшего. Ранее судим не был. В дом он проник, сняв стекло из окна на веранде. Деньги нашёл в коробке, спрятанной в шкафу. Часть суммы мужчина потратил, оставшиеся средства были изъяты, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье за кражу. На время следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до 6 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.

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